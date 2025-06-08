Gökçesu Ormanında Yangın Kontrol Altına Alındı

BOLU'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mengen ilçesi Gökçesu beldesi yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre; bir elektrik direğinde meydana gelen arıza nedeniyle çıkan yangın, ormana sıçradı. Ormandaki kuru ot ve yaprakların tutuşması sonucu, örtü yangını meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Mengen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.