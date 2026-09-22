Gökhan Günaydın, İmamoğlu\'nun 6,5 ayda 100\'üncü duruşmaya çıktığını söyledi

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "makam aracı" davasına ilişkin, "Ekrem Başkan sözlerine başlarken 6,5 ayda 100'üncü duruşmaya çıktığını ifade etti. Davalar, duruşmalar peş peşe gelse de tarih kaydetmeye devam ediyor" dedi.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kişisel aracını makam aracı olarak kullanmasıyla ilgili Büyükçekmece 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce açılan dava, Silivri'deki 4 No'lu salonda görülüyor.

Duruşmayı izleyen YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, davaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu için görevi kötüye kullanmaktan bir dava daha başladı. Sebebi, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, makam aracı olarak belediyenin değil, kendisine ait bir aracı kullanması. Bu aracın yakıt ve bakım masrafı olarak toplam 122 bin 305 lira belediye tarafından ödenmiş. Bu nedenle iki yıl hapsi isteniyor. Ekrem Başkan sözlerine başlarken 6,5 ayda 100'üncü duruşmaya çıktığını ifade etti. Davalar, duruşmalar peş peşe gelse de tarih kaydetmeye devam ediyor."