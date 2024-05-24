Gökhan Özen, Harbiye'de hayranlarıyla buluştu - Son Dakika
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Gökhan Özen, Harbiye'de hayranlarıyla buluştu

Gökhan Özen, Harbiye\'de hayranlarıyla buluştu

Türk pop müziği şarkıcısı Gökhan Özen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk kez hayranlarıyla buluştu. Sanart organizasyonu tarafından düzenlenen konserde, Özen'e müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Özen, yeni şarkısı 'Sağım Solum Aşk' ile müzik listelerinde başarı elde ettiğini söyledi. Konserde, eski ve yeni sevilen şarkılarını seslendiren Özen, tüm biletlerin neredeyse tükendiği bir performans sergiledi.

24.05.2024 11:05
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Türk pop müziği şarkıcısı Gökhan Özen, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk kez hayranlarıyla buluştu.

Sanart organizasyonu tarafından düzenlenen konserde, Özen'e müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Sağım Solum Aşk" adlı yeni şarkısı ile müzik listelerinde başarı elde eden ünlü isim, konsere iki ayda hazırlandığını söyledi.

Kariyerinin başlarında, henüz 21 yaşındayken Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser vermesi teklifi aldığını aktaran Özen, kazancının hepsini organizasyon şirketinin istemesi dolayısıyla teklifi kabul etmediğini belirterek, ilk kez Harbiye'de hayranlarının karşısına çıkmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gökhan Özen neredeyse tüm biletleri tükenen konserde, eski ve yeni sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: AA

Gökhan Özen, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökhan Özen, Harbiye'de hayranlarıyla buluştu - Son Dakika

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