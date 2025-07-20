Şarkıcı Gökhan Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında konser verdi.
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alan Türkmen, binlerce hayranıyla buluştu.
Sanatçı, konser boyunca en sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi.
Türkmen, "Burada olmak çok keyifli. Van'a ilk defa geliyorum. Harika bir yerde yaşıyorsunuz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Gökhan Türkmen, Van'da Konser Verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?