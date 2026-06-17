Göksu Çayı\'nda kaybolan gencin cenazesi defnedildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak hayatını kaybeden gencin cenazesi defnedildi.
İsa Özkul'un (18) cenazesi, Besni Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Taşlıyazı köyü mezarlığında toprağa verildi.
Kızılin köyündeki tarihi Kızılin Köprüsü mevkisinde 12 Haziran'da serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Özkul'un cenazesi, dün Gaziantep'in Araban ilçesindeki Fırat Nehri'nde bulunmuştu.
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