Göksu Deltası'ndaki Yangın Söndü

Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası'nda çıkan yangın söndü.
Deltadaki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arazinin bataklık olması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı yangın, kendiliğinden söndü.
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