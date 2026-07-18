Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Kayabaşı Mahallesi Ayhan Taner Ekici Bulvarı'nda bulunan Göksun Orman İşletme Müdürlüğü binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Göksun'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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