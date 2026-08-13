Göksun'da Çaya Düşen Yaşlı Adam Boğuldu
82 yaşındaki Bilal Kocakaya, Göksun Çayı'na düştü ve hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dengesini kaybedip çaya düşen kişi boğuldu.
Bilal Kocakaya (82), Pınarbaşı Mahallesi'nde yürüdüğü sırada dengesini kaybedip Göksun Çayı'na düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Kocakaya'nın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kocakaya'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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