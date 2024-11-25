Göksun-Kayseri Yolu Açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi ile Kayseri arasındaki kara yolu ulaşıma açıldı.
Kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 saat önce kapanan Göksun-Kayseri kara yolunun Keklikoluk mevkisinde çalışmaların tamamlanmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Olumsuz bir durum yaşanmaması için Karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışmaları sürüyor.
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