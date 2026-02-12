Göktaş, BAE Devlet Başkan Yardımcısı ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Göktaş, BAE Devlet Başkan Yardımcısı ile Görüştü

Göktaş, BAE Devlet Başkan Yardımcısı ile Görüştü
12.02.2026 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş, BAE Başkan Yardımcısı Mansur ile ilişkileri güçlendirdi.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan Yardımcısı ve Başkanlık Divanı Başkanı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Büyükelçi Göktaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur ile görüştüğünü belirtti.

Göktaş, "Stratejik ortağımız BAE'nin ikili ilişkilerimizi çok daha ileri seviyelere taşıma kararlılığını bu görüşmede bir kez daha müşahede ettim. Ülkemizin Körfez'deki ticaret ortakları arasında yapılan sıralamada, BAE'nin listenin en başında yer alması tesadüf değil. İlişkilerimizi her alanda daha ileriye taşımanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAE Devlet Başkanlığı Yardımcılığı makamından yapılan açıklamada ise Şeyh Mansur ile Büyükelçi Göktaş arasındaki buluşma, "samimi bir görüşme" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca "görüşmede, Türkiye ile BAE arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin her iki ülkenin ve her iki milletin menfaatine olacak şekilde güçlendirme ve daha da geliştirme imkanlarının ele alındığı" belirtildi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göktaş, BAE Devlet Başkan Yardımcısı ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
Putin’in olası yeni hedefi NATO’yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır Putin'in olası yeni hedefi NATO'yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım
ABD’den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı ABD'den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı

21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
20:55
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:18
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 21:42:58. #7.11#
SON DAKİKA: Göktaş, BAE Devlet Başkan Yardımcısı ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.