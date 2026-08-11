DMD’li Göktuğ için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı - Son Dakika
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DMD’li Göktuğ için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı

DMD’li Göktuğ için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı
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DMD ile mücadele eden Selçuklu Göktuğ Ordu için Türkiye'nin dört bir yanından gelen desteklerle yürütülen yardım kampanyası başarıyla tamamlandı. Pamucak Sahili'nde düzenlenen balon uçurma etkinliğinde yüzlerce kişi Göktuğ için umut ve dayanışma mesajı verdi.

(İZMİR) - DMD ile mücadele eden Selçuklu Göktuğ Ordu için başlatılan yardım kampanyası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen desteklerle başarıyla tamamlandı. Kampanyanın tamamlanması, Pamucak Sahili'nde düzenlenen balon uçurma etkinliğiyle kutlanırken, yüzlerce kişi Göktuğ için umut ve dayanışma mesajı verdi.

DMD ile mücadele eden Selçuklu Göktuğ Ordu için başlatılan yardım kampanyası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen desteklerle başarıyla tamamlandı. Kampanyanın tamamlanması, Pamucak Sahili'nde düzenlenen balon uçurma etkinliğiyle kutlandı. Göktuğ için bir araya gelen yüzlerce kişi, umutlarını rengarenk balonlarla gökyüzüne bırakarak dayanışmanın en güzel örneklerinden birine imza attı.

DAYANIŞMA TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞTI

Göktuğ'un tedavisine katkı sunmak amacıyla başlatılan kampanya, yalnızca Efes Selçuk'un değil, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen desteklerle hedeflenen noktaya ulaştı. Kampanya süresince binlerce kişi maddi ve manevi destek vererek Göktuğ'un yaşam mücadelesine ortak oldu.

Pamucak Sahili'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, kampanyanın başarıyla tamamlanmasının mutluluğunu hep birlikte yaşadı. Gökyüzüne bırakılan balonlar umudu, dayanışmayı ve birlikte başarmanın gücünü simgeledi.

"BU SÜRECİ GÜZEL İNSANLAR SAYESİNDE BAŞARDIK"

Göktuğ'un annesi Sebile Ordu, yaşadıkları zorlu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek; "Bu süreç bizim için çok zorlu geçti. Böylesine zorlu bir süreci yalnız başımıza atlatamazdık. Etrafımızdaki güzel gönüllü insanlar sayesinde başardık. Gönlü bizimle olan herkese çok teşekkür ediyorum. Uzaktan yakından gelen, gelemeyen; maddi manevi bize destek olan herkesten Allah razı olsun. Çocuğumun bundan sonraki hayatında da tıpkı bize destek olan insanlar gibi çocuklara karşı hassas olmasını diliyorum. Onlar sayesinde inşallah oğlum sağlığına kavuşacak. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Göktuğ'un babası Eyüp Ordu da dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Azlar birlikte çok oldu. Güzel insanların sayesinde her şey çok daha güzel olacak" dedi.

Göktuğ'un ablası Asel Naz ise mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Çok mutluyum. Bu kadar insan hepimiz Göktuğ için savaştık, ben de dahil. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim."

"EFES SELÇUK DAYANIŞMAYI ÇOK İYİ BİLEN BİR KENT"

Etkinliğe katılan Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Evladımız Göktuğ, küçücük bedeni ve kocaman yüreğiyle DMD'ye karşı büyük bir mücadele verdi. Biz de çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmak, mücadelelerine destek vermek amacıyla elimizden geleni yaptık. Efes Selçuk, dayanışmanın ne olduğunu çok iyi bilen bir kent. Bu dayanışmayı DMD ve SMA ile mücadele eden tüm çocuklarımız için büyütmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese ve tüm kurumlara teşekkür ediyor, Göktuğ'un bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.

DAYANIŞMA BÜYÜDÜ, UMUT GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

Efes Selçuk'ta başlayan iyilik hareketi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen desteklerle büyüyerek Göktuğ'un mücadelesinde yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi. Pamucak Sahili'nde gerçekleşen balon uçurma etkinliği, Göktuğ için yürütülen dayanışmanın güzel bir anısı olarak gökyüzünde rengarenk balonlarla son buldu.

Kaynak: ANKA

Selçuklu, Türkiye, Güncel, Sağlık, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel DMD’li Göktuğ için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı - Son Dakika

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