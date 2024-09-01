Gökyüzü Gözlem Şöleni Yapılamayınca Katılımcılar Doğanın Tadını Çıkardı - Son Dakika
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Gökyüzü Gözlem Şöleni Yapılamayınca Katılımcılar Doğanın Tadını Çıkardı

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Artvin'in Şavşat ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan gökyüzü gözlem etkinliği hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Bunun üzerine katılımcılar, muhteşem doğanın tadını çıkardı. Etkinlikte çeşitli sportif faaliyetler ve müzik dinletileri düzenlendi.

01.09.2024 10:15  Güncelleme: 10:32
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Gökyüzü gözlem şöleni yapılamayınca katılımcılar doğanın tadını çıkartı

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesi Sahara Milli Parkında Gökyüzü Gözlem Etkinliği hava muhalefeti nedeniyle yapılamayınca katılımcılar, muhteşem doğanın tadını çıkarttı.

Artvin'in Sakin Şehir ünvanlı Şavşat ilçesi Sahara Milli Parkında, 30 Ağustos Kültür Sanat Şöleni kapsamında yapılması planlan gökyüzü gözlem etkinliği hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmeyince katılımcılar muhteşem doğanın tadını çıkarttı. Bir birinden farlı ekinlikler ve müzik dinletisinin yanı sıra horan oynayan vatandaşlar doyasıya elendi.

Akordeon eşliğinde trekking, voleybol, halat, mini futbol, şişme oyun alanı gibi çeşitli sportif faaliyetler, gerçekleşti.

Programda konuşan Şavşat Kaymakamı Bayram Köse ve Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın bu tarz etkinliklerin kentin tanıtımına katkısının olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara keyifli bir gün geçirmelerini dilediklerini aktardı.

"Şavşat her metrekaresiyle cennetten bir parça"

Kaymakam Bayram Köse, burada yaptığı konuşmasında, "Şavşat her metrekaresiyle cennetten bir parça. Yöresel oyunların, yöresel yemeklerin tanıtımına büyük anlamda önem verildiğini görüyoruz. Festivallerin, şenliklerin bu anlamda birlik beraberliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza hem de Şavşat'ımızın tanıtımına katkı sunduğuna inanıyoruz" dedi.

Başkan Durmuş Aydın, burada yaptığı konuşmasında, " bugün cennetten köşe olan Sahara Milli Park'tayız. Şu anda yaylada, Kocabey Kışlasındayız. Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri adı altında program düzenledik. Çeşitli eğlenceler, sportif gösteriler olacak.. Daha sonra yapılacak olan konserle eğlenmeye devam edeceğiz. Sizleri yarın gerçekleşecek olan Off Road yarışlarımızı izlemeye davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Hava Muhalefeti, Şavşat, Artvin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökyüzü Gözlem Şöleni Yapılamayınca Katılımcılar Doğanın Tadını Çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gökyüzü Gözlem Şöleni Yapılamayınca Katılımcılar Doğanın Tadını Çıkardı - Son Dakika
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