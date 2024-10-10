Gölbaşı Belediye Başkanı, Halk Günü Toplantısında Vatandaşların Taleplerini Dinliyor

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çarşamba günleri düzenlenen halk gününde, vatandaşların istek ve önerilerini dinliyor. Vatandaşlardan gelen talep ve öneriler not alınarak ilgili birimlere iletiliyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çarşamba günleri düzenlenen halk gününde vatandaşlarla buluşuyor. Vatandaşların talep ve önerilerini Başkan Odabaşı'na birebir iletme fırsatı bulduğu toplantılarda, belediye yetkilileri de hazır bulunuyor. Toplantılarda vatandaşlardan gelen talep ve öneriler not alınarak ilgili birimlere iletiliyor.

"Şehrimizi ortak akılla, vatandaşlarımızın katılımıyla yönetmek istiyoruz"

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantılar hakkında açıklama yapan Odabaşı, "Bizim için önemli olan, halkımızın beklentilerini ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamak ve buna uygun çözümler üretmektir. Vatandaşlarımızın sesine kulak vermek, onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek bizim en önemli görevimiz. Halk günlerimiz, bu bağlamda hem talepleri doğrudan almak hem de hızlı çözümler üretmek adına önemli bir organizasyon. Şehrimizi ortak akılla, vatandaşlarımızın katılımıyla yönetmek istiyoruz. Karşımıza çıkan meseleleri imkanlarımız ölçüsünde gidermeye çalışıyoruz. Gölbaşı'nı hep birlikte daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sorunlarınızı en kısa sürede çözüme kavuşturmak için buradayız" diye konuştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın vatandaşlarla buluştuğu halk günü, her çarşamba saat 10.00 ile 12.00 arasında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştiriliyor.