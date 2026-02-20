Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, İlk İftarını Vatandaşlar ile Birlikte Yaptı

(ANKARA)- Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ramazan ayının ilk iftarında Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Odabaşı, "Ramazan ayı boyunca da hemşehrilerimizle bir arada olmaya, sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ilk iftarını Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi'nde vatandaşlar ile birlikte yaptı. Odabaşı, kazanların başına geçerek Gölbaşı Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan yemekleri misafire ikram etti. İftarın ardından salonu dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Odabaşı, "hayırlı ramazanlar" temennisinde bulundu. Odabaşı'na Cumhuriyet Halk Partisi Gölbaşı İlçe Başkanı Nazım Sağlam ve başkan yardımcıları da eşlik etti.

"Sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşmaya devam edeceğiz"

Odabaşı, ramazan ayının manevi iklimine dikkat çekerek bu ayın toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Odabaşı, "Ramazan; paylaşmanın, dayanışmanın, gönüllerin birleştiği müstesna bir aydır. Biz de bu mübarek ayın ilk iftarını hemşehrilerimizle aynı sofrada açarak ramazanın bereketini birlikte yaşamak istedik. Gölbaşı bizim büyük bir ailemiz ve bu aileyle aynı sofrayı paylaşmak bizler için çok kıymetli. Ramazan ayı boyunca da hemşehrilerimizle bir arada olmaya, sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin, bu mübarek ayın ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.