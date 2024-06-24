Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Vatandaşları Makamında Ağırladı - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Vatandaşları Makamında Ağırladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Vatandaşları Makamında Ağırladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kurban Bayramı sonrası vatandaşları makamında ağırlayarak bayramlaştı. Başkan Odabaşı, bayram boyunca belediye ekiplerinin sahada olduğunu ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda bayram geçirmesi için çalıştıklarını belirtti.

24.06.2024 17:27  Güncelleme: 18:13
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(ANKARA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, vatandaşları makamında ağırlayarak, geçmiş bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından Başkan Odabaşı bayramlaşma programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Odabaşı, şöyle konuştu:

"Bayram boyunca ekiplerimizle sahadaydık"

"Bu bayram birlik ve beraberlik bayramıdır. Dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerini Kurban Bayramı'nda yaşadık. Belediye olarak bayram boyunca ekiplerimizle sahadaydık. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda bayramını yaşaması için gece gündüz çalıştık. Bayram sonrası da vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Onları belediyemizde ağırlamak bizleri mutlu etti. Hep birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum. Geçmiş bayramınız mübarek olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Vatandaşları Makamında Ağırladı - Son Dakika

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