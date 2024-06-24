Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Vatandaşları Makamında Ağırladı

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(ANKARA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, vatandaşları makamında ağırlayarak, geçmiş bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından Başkan Odabaşı bayramlaşma programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Odabaşı, şöyle konuştu:

"Bayram boyunca ekiplerimizle sahadaydık"

"Bu bayram birlik ve beraberlik bayramıdır. Dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerini Kurban Bayramı'nda yaşadık. Belediye olarak bayram boyunca ekiplerimizle sahadaydık. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda bayramını yaşaması için gece gündüz çalıştık. Bayram sonrası da vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Onları belediyemizde ağırlamak bizleri mutlu etti. Hep birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum. Geçmiş bayramınız mübarek olsun."