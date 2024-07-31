Gölbaşı Belediyesi Çölyak Hastalarına Ücretsiz Un ve Ekmek Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi Çölyak Hastalarına Ücretsiz Un ve Ekmek Desteği Sağlıyor

Gölbaşı Belediyesi, özel beslenme gereği duyan çölyak hastalarına ücretsiz un ve ekmek desteği sağlıyor. Çölyak hastalarının sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için Belediye tarafından düzenli olarak un ve ekmek dağıtımı yapılıyor.

31.07.2024 11:39  Güncelleme: 11:42
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, özel beslenme gereği duyan çölyak hastalarına ücretsiz un ve ekmek desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında halkın sağlığını ve refahını artıracak çalışmalarını sürdürüyor. Halka dokunan hizmetleri tek tek faaliyete alan Belediye, ilçede yaşayan çölyak hastalarını da yalnız bırakmıyor. Uygulama kapsamında özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına Sağlık İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ücretsiz glutensiz ekmek ve un desteği sağlanıyor.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı "Çölyak hastaları için glutensiz beslenme hayati öneme sahip. Ancak bu ürünlere erişim ve maliyetleri zaman zaman zorluk yaratabiliyor. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak, çölyak hastalarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamak için ücretsiz glutensiz ekmek ve un dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlamak. Gölbaşı'nda hepimiz bir aileyiz. Hiçbir aile üyemizin zorluk yaşamasını istemiyoruz. Belediye olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Düzenli aralıklarla yapılan destek kapsamında her hafta 86 aileye un ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ücretsiz glütensiz ekmek ve un desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sağlık raporlarıyla birlikte Belediye'ye başvuruda bulunabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi Çölyak Hastalarına Ücretsiz Un ve Ekmek Desteği Sağlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi Çölyak Hastalarına Ücretsiz Un ve Ekmek Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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