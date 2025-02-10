Gölbaşı Belediyesi Eski Çöp Konteynerlerini Yeniliyor

Güncel

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, ilçede hem estetiğini hem de işlevselliğini kaybetmiş çöp konteynerlerini yeniledi. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Amacımız sadece daha temiz bir çevre değil, aynı zamanda ilçemizin genel estetiğini de korumak ve geliştirmek" dedi.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından eskimiş, kullanım ömrü dolmuş, işlevselliğini kaybetmiş çöp konteynerleri ekipler tarafından alınarak atölyelerde yenileniyor. Paslanmış alanları, tekerlekleri ve kapakları yenilenen konteynerler, modern ve çevre dostu hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Yeni konteynerlerin bakım ve temizlik çalışmaları da düzenli olarak ekipler tarafından yapılıyor. Tamamen işlevselliğini kaybeden konteynerler ise yenileriyle değiştiriliyor.

İlçe genelinde çevre temizliği ve sağlık yaşam alanları oluşturma konusundaki kararlı çalışmalarının aralıksız devam edildiğinin altını çizen Başkan Odabaşı, şunları söyledi:

"Daha güzel bir ilçede yaşamak için çalışıyoruz"

"İlçemizde uzun yıllardır kullanılan ve artık hem estetik hem de işlevsellik açısından ihtiyaçlara cevap veremeyen eski çöp konteynerlerini yeniliyoruz. Yerleştirdiğimiz yeni konteynerler hem dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanılabilecek hem de çevreye duyarlı tasarımıyla ilçemize yakışacak. Bunun yanında, düzenli temizlik ve bakım çalışmalarıyla vatandaşlarımızın bu hizmetten en iyi şekilde faydalanmasını sağlıyoruz. Amacımız sadece daha temiz bir çevre değil, aynı zamanda ilçemizin genel estetiğini de korumak ve geliştirmek. Çevremizi birlikte koruyarak daha yaşanabilir bir Gölbaşı oluşturabiliriz. Gölbaşı'nın geleceği için yatırımlarımıza ve yenilikçi projelerimize ara vermeden devam edeceğiz. Hep birlikte daha temiz, daha güzel bir ilçede yaşamak için çalışıyoruz."

Yenilenen konteynerlerin üzerinde olası yangınların önüne geçmek için 'Ateş atmayınız' uyarısı da yer alıyor.