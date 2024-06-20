Gölbaşı Belediyesi Kurban Bayramı sonrası konteynerleri yıkayıp dezenfekte etti

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın ardından oluşabilecek kötü koku ve sinek sorununa karşı konteynerleri yıkayıp dezenfekte etti.

Yıkama ve dezenfekte işlemleri ilçenin tüm mahallelerinde yapılırken, program dahilinde çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

"Temiz ve düzenli bir Gölbaşı için çalışmaya devam edeceğiz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, temizlik çalışmalarına ilişkin, "Kurban Bayramı'nın ardından, belediyemiz olarak ilçemizin hijyen ve temizliğine büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz, bayram sonrasında oluşabilecek kötü koku ve sineklenme gibi sorunlarla karşılaşmamanız için konteyner yıkama ve dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Siz değerli hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri bizim için çok önemli. Hep birlikte, temiz ve düzenli bir Gölbaşı için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm halkımıza, sağlıklı ve mutlu günler dilerim" diye konuştu.