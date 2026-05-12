Gölbaşı Belediyesi'nden Anneler Günü'nde Renkli Etkinlik

12.05.2026 09:34  Güncelleme: 10:49
(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen renkli etkinlikte anneler, düzenlenen oyunlar ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Gölbaşı Belediyesi, Anneler Günü'nü annelerin günlük yaşamın yoğun temposundan uzaklaşıp eğlenme fırsatı bulacağı bir etkinlikle kutladı.

Çuvalla zıplama, halat çekme gibi çeşitli yarışmalarla kahkahaların yükseldiği Anneler Günü Buluşması'nda, Ankara havaları ve halaylar eşliğinde keyifli anlar yaşandı. Cevdet Kara Parkı'nda düzenlenen etkinlikte annelere çeşitli ikramlarda bulunulurken, çocuklar için hazırlanan oyunlar da yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, vatandaşlarla tek tek sohbet ederek annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Çocuklarla da yakından ilgilenen Odabaşı, annelerin toplumun en kıymetli değeri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"BİZLER İÇİN ANNELERİMİZİN HAKKINI ÖDEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"Anne; sevgisiyle büyüten, fedakarlığıyla hayatımıza yön veren, merhametiyle yuva kuran en güçlü varlıktır. Bizler için annelerimizin hakkını ödemek mümkün değildir. Gölbaşı Belediyesi olarak bugün burada sadece bir etkinlik düzenlemiyoruz, annelerimize duyduğumuz sevgi ve minneti hep birlikte paylaşmak istiyoruz. Bugün özellikle şehit annelerimizi de büyük bir saygı ve minnetle anıyoruz. Bu vatan uğruna evlatlarını toprağa veren şehit annelerimizin fedakarlığı hiçbir zaman unutulmayacaktır. Onların gösterdiği sabır, metanet ve vatan sevgisi hepimize örnek olmaktadır. Aziz şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli annelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda evlatları için hayatını adayan, gece gündüz demeden çalışan tüm annelerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA

