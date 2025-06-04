Gölbaşı Belediyesi'nden Kurban Bayramı Öncesi Temizlik Uyarısı

(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi çevre temizliği ve halk sağlığına dikkat çekerek, "Mahallelerimizi temiz tutmak, kötü koku ve görüntülerin önüne geçmek amacıyla belediyemiz tarafından belirli mahallerimize kurban atıklarının bırakılabileceği özel çukurlar kazılacaktır. Bu çukurlar, kurban kesimi sonrasında oluşabilecek atıkların hijyenik bir şekilde bertaraf edilmesi için hazırlanmış olup düzenli olarak ilaçlanacak ve üzeri toprakla kapatılacaktır. Lütfen kurban atıklarınızı gelişi güzel alanlara bırakmayınız" uyarısında bulundu.

Gölbaşı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çevre temizliğine ve halk sağlığına dikkat çekerek önemli bir duyuru yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, kurban kesimi sonrası oluşan atıkların rastgele alanlara bırakılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı. Açıklamada, çevre kirliliğinin, kötü kokunun ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla ilçenin belirli noktalarına kurban atıkları için özel çukurlar kazılacağı belirtildi. Bu çukurların, atıkların hijyenik bir şekilde bertaraf edilmesi amacıyla düzenli olarak ilaçlanacağı ve üzerlerinin toprakla kapatılacağı aktarıldı. Gölbaşı İlçe Müftülüğü de projeye destek verirken, vaazlar ve camilere asılan afişlerle vatandaşlar bilgilendirildi.

"Kurban atıklarınızı gelişi güzel alanlara bırakmayınız"

Belediyeden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli vatandaşlarımız, Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte çevremizi ve mahallelerimizi temiz tutmak, kötü koku ve görüntülerin önüne geçmek amacıyla belediyemiz tarafından belirli mahallerimize kurban atıklarının bırakılabileceği özel çukurlar kazılacaktır. Bu çukurlar, kurban kesimi sonrasında oluşabilecek atıkların hijyenik bir şekilde bertaraf edilmesi için hazırlanmış olup düzenli olarak ilaçlanacak ve üzeri toprakla kapatılacaktır. Lütfen kurban atıklarınızı gelişi güzel alanlara bırakmayınız. Hem çevremizi koruyalım hem de dini vecibemizi yerine getirirken toplumsal sorumluğumuzu unutmayalım."