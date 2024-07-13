Gölbaşı Belediyesi Şehitliklerde Çevre Düzenlemesi ve Bayrak Değişimi Yaptı

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(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, şehitliklerde gerçekleştirdiği çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarının yanı sıra mezarlardaki bayrakları da yenileriyle değiştirdi.

Gölbaşı Belediyesi, ilçedeki şehitliklerde kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şehitliklerdeki çimler biçildi, çevre düzenlemesi ve genel temizliği yapıldı. Ayrıca şehitlikteki bayraklar yenileriyle değiştirildi.

"Şehitlerimiz bizim onurumuzdur"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yapılan çalışmalar ilgili, "Şehitlerimiz bizim onurumuzdur. Onların aziz hatıralarını yaşatmak ve mezarlarını en iyi şekilde korumak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bu çalışmalarla, şehitlerimize olan minnet borcumuzu bir nebze olsun yerine getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.