Gölbaşı Belediyesi Okullarda Temizlik ve Hijyen Çalışması Yaptı

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okullarda temizlik ve hijyen çalışması yaptı.

Gölbaşı Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına günler kala okullarda detaylı temizlik çalışması yaptı. Tüm okullarda sürdürülen temizlik çalışmaları kapsamında okul bahçeleri, oyun alanları çöplerden ve otlardan arındırılırken, tazyikli su ile yıkandı. Okulların ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışması yapıldı.

"Ekiplerimiz gerekli tüm çalışmaları yapıyor"

Belediye olarak tüm eğitim ve öğretime gereken desteği vereceklerini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı "Okullarımızın her zaman en iyi şartlarda olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alması bizim önceliğimizdir. Bu nedenle, okul bahçelerinin temizliği ve bakımına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz gerekli tüm çalışmaları yapıyor. Biz öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin yanındayız. Onlar yeter ki okusun, vatanına milletine hayırlı bireyler olsunlar" diye konuştu.

Başkan Yakup Odabaşı, öğrencilere daha temiz ve güvenli bir eğitim ortamı sunmak için çalışmaların yıl içerisinde de devam edeceğini sözlerine ekledi.