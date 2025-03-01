Gölbaşı Belediyesi Ramazan Öncesi Camilerde Temizlik Çalışması Yürüttü

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(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayında vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, temiz ve ferah ortamda yerine getirebilmesi için ilçedeki camilerde temizlik çalışması yaptı. Camilerin içi buharlı halı yıkama makinesiyle, çevresi ise üfleme makinesi ve çalı süpürgeleriyle temizlendi. Ekipler, camilerin içinin daha güzel kokması için makineyle gül suyu sıktı. Ayrıca tüm camilere otomatik oda kokusu makineleri yerleştirildi.

"Camilerin ve ilçenin temizliğini koruma yönelik çalışmalarımız devam edecek"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir ortam sağlamak için titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı, manevi huzurun doruk noktasına ulaştığı bir zaman dilimi. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak hemşehrilerimizin ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri için camilerimizde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik.Tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Ekiplerin vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadet edebilmesi için temizlik çalışmalarını Ramazan ayı boyunca belirli periyotlarla sürdürmeye devam edeceği belirtildi.