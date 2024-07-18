Gölbaşı Belediyesi, SMA TİP 1 hastası Miray bebek için kermes düzenledi

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, sadece yurt dışında bulunan gen ilacını 6 aylık olana kadar alması gereken SMA TİP 1 hastası 3 aylık Miray bebek için Başkan Yakup Odabaşı öncülüğünde harekete geçti. Miray bebeğin tedavisinde kullanılacak ilacı almak için gerekli parayı toplamak amacıyla kermes düzenledi.

Gölbaşı Belediyesi'nin desteğiyle, Miray bebeğin tedavisinde kullanılacak ilacı almak üzere gerekli parayı toplamak için Yakup Odabaşı, gönüllülerle birlikte kermes düzenledi. Kermeste tedavide kullanılmak üzere 45 bin lira toplandı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, toplanan paranın tedavide kullanılmak üzere Valilik onaylı Miray bebek için açılan resmi hesaba geçileceğini açıkladı.

Her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, hayırseverleri Miray bebek için harekete geçmeye davet eden Başkan Odabaşı, açıklamasında şunları söyledi:

"Her türlü katkıyı sağlayacağız"

"SMA hastası Miray bebeğe nasıl yardımcı oluruz diye, bir konuşmamız olmuştu geçmişte. Bunun üzerinde Yakup Odabaşı gönüllüsü hanımefendiler, belediyemiz ile işbirliği yaparak bir kermes düzenlediler. Bu kermesin neticesinde de 45 bin lira para toplandı. Biz de Miray bebeğimize sahip çıkalım. Şuan da 3 aylık olan Miray bebeğin sağlığına kavuşması için inşallah 45 bin lirayı resmi hesabına havale edeceğiz. İnşallah diğer hayırseverleri de bu vesileyle teşvik etmiş olalım. Miray bebeğimize Allah'tan sağlık diliyoruz. Yardımcı olan hanımefendilere ve Miray bebeğin akrabalarına ben burada huzurlarında teşekkür ediyorum. Allah'ım iyilikler versin, şifalar versin diyorum.

İnşallah bu yapılan kermes bir başlangıç olur. Budan sonra da yine kermes ve diğer etkinliklerle Miray bebeğimize yine sahip çıkma, yardımcı olma adına her türlü katkıyı sağlayacağız."