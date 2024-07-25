Gölbaşı Belediyesi Temizlik Çalışmalarıyla İlçeyi Daha Yaşanabilir Hale Getiriyor

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(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, daha temiz bir ilçe hedefiyle kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Çalışmalarda, cadde ve kaldırımlar temizlenirken, çöp konteynerleri tazyikli su ile yıkandı.

Gölbaşı Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde mıntıka temizliği yaptı. Tüm cadde ve sokaklar yol yıkama araçlarıyla yıkanırken, hafriyat ve çöpler ekipler tarafından tek tek toplandı. Çöp konteynerleri de tazyikli su ile sinek ve kötü kokunun önüne geçmek için dezenfekte edildi. Çalışmalar kapsamında kaldırımlar tazyikli su ile yıkandı, yabani otlar makinelerle biçildi.

Başkan Yakup Odabaşı, temizlik çalışmalarına ilişkin "Gölbaşı'nın her mahallesinde temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarımızla mahallelerimizi daha temiz daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Gölbaşı hepimizin, hep birlikte daha iyi yerlere getireceğiz. Halkımızdan da bu çalışmalara destek olmalarını ve çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz."