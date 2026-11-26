Gölbaşı'nda, Kaymakamlığın himayesinde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen 2026 Kadın-Erkek Pool (Cepli) Bilardo Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.

23, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde İnönü Ortaokulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada 24 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın ödül törenine Bala Kaymakamı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Ali Yıldırım, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Soner Ergün, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Bala İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Uçar, İlçe Emniyet Amiri Uğur Uysal, şube müdürleri, okul müdürleri ve sporcular katıldı.

Kadınlar kategorisinde Gölbaşı İnönü Ortaokulundan Derya Aslan birinci, Bala Alparslan İlk/Ortaokulundan Sevinç Talaz ikinci oldu. Didem Aydoğdu ve Aslıhan Atuğ ise üçüncülüğü paylaştı.

Erkekler kategorisinde Yenimahalle Öğretmen Kubilay Ortaokulundan Ümit Keklikçi birinciliği, Gölbaşı Mogan Turizm MTAL'den Sezgin Gündüz ikinciliği elde etti. Fatih Yılmaz ve Oben Lermi ise üçüncü oldu.

Program, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.