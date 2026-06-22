Gölbaşı'nda Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

22.06.2026 16:51
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce dün Gölbaşı'nda çalışma yürütüldü.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 1350 kilogram kıyılmış tütün, 110 kilogram kaçak nargile tütünü, 200 bin boş pipo tütünü paketi, 14 bin 260 paket kaçak sigara, 4 bin kaçak puro, 100 kaçak elektronik sigara ve 90 kaçak muhtelif eşya ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Gölbaşı, Ekonomi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı'nda Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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