Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
B.H.T. idaresindeki 27 AHN 005 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı- Malatya kara yolu 1 Nisan Bulvarı'nda Hüseyin Sarıgül yönetimindeki 35 BRC 641 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü ile arkasındaki F.S. yaralandı.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Sarıgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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