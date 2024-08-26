Gölbaşı'nda köpek saldırısına uğrayan çocuğun annesi: 'Travma yaşıyor' - Son Dakika
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Gölbaşı'nda köpek saldırısına uğrayan çocuğun annesi: 'Travma yaşıyor'

Gölbaşı\'nda köpek saldırısına uğrayan çocuğun annesi: \'Travma yaşıyor\'

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde arkadaşlarıyla sokakta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Elif Ada Yıldırım'ın annesi Filiz Yıldırım, 'Elif Ada aslında çok konuşkan bir çocuk ama artık konuşmuyor maalesef. Travma yaşıyor' dedi.

26.08.2024 15:59
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ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde arkadaşlarıyla sokakta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Elif Ada Yıldırım'ın annesi Filiz Yıldırım, "Elif Ada aslında çok konuşkan bir çocuk ama artık konuşmuyor maalesef. Travma yaşıyor" dedi.

İlçenin Şafak Mahallesi'nde 22 Ağustos günü Elif Ada Yıldırım, oturduğu apartmanın önünde arkadaşları ve ablası Güneş Şimay Yıldırım (7) ile birlikte oynarken, 7 köpeğin saldırısına uğradı. Elif Ada Yıldırım kollarından, sırtından ve karnından yaralandı. Kız çocuğunu ısırıp ayağından sürükleyen köpeklere yoldan geçen biri müdahale etti. Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Elif'in bugün taburcu olması bekleniyor.

'KÖPEKLER KIZIMI 10-15 METRE SÜRÜKLEMİŞ'

Elif Ada'nın annesi Filiz Yıldırım, "Kızım biz işteyken perşembe günü 16.30'da köpeklerin saldırısına uğruyor. Bir tane köpek önce kızımı kasığından yakalayarak yerde sürüklemeye başlıyor. Daha sonrasında 4 tane daha köpek gelerek kızımı boş bir arabanın altına 10-15 metre kadar sürüklüyorlar. Kızım karnından ve sırtından yaralandı, açık yaraları var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Benim çocuğum şu an konuşmuyor. Yemek yemiyor. Şu an durumu biraz iyi ama kendisine dokunmamızı da istemiyor. Çok üzücü bir durum. Bizim başımıza geldi, başka çocukların da başına gelsin istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'KÖPEKLER ZARAR GÖRMESİN AMA TOPLATILMASINI İSTİYORUZ'

Bundan sonraki süreçte de kızının tedavisinin devam edeceğini söyleyen Yıldırım, "Bir hafta sonra cerrahi polikliniğine, 10 gün sonra da psikoloğa gelecek. Konuşmadığı ve yemek yemediği için tedavileri devam edecek. Biz köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Köpekler zarar görsünler istemiyoruz, onlar da bir can. Ama en azından köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Çocuklarımızın sokakla güvende oynayabilmesini istiyoruz. Sosyal medyada bizimle alakası olmayan bir raporu paylaşanlardan da şikayetçiyim. Elif Ada'nın genel durumu iyi ama doktorlar yanından ayrılmamamız gerektiğini söylüyorlar. Elif Ada aslında çok konuşkan bir çocuk ama artık konuşmuyor maalesef ve benden başka kimseyi de istemiyor. 'Gidin' diyor herkese. Travma yaşıyor maalesef" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda köpek saldırısına uğrayan çocuğun annesi: 'Travma yaşıyor' - Son Dakika

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