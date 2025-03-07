Gölbaşı'nda Sivrisinek Mücadelesi: Temizlik ve İlaçlama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Sivrisinek Mücadelesi: Temizlik ve İlaçlama Çalışmaları Başlatıldı

Gölbaşı Belediyesi, Mogan Gölü çevresindeki kırsal mahallelerde sivrisinek larvalarına karşı temizlik ve ilaçlama faaliyetleri başlattı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bu çalışmaların halk sağlığı ve ekosistem koruması açısından önemine dikkat çekti.

07.03.2025 14:05  Güncelleme: 15:24
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(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, kırsal alandaki 47 mahallede Mogan Gölü'nü de besleyen çeşmelerde sivrisinek larvalarına karşı temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Belediye olarak, çevre sağlığını ve halkımızın yaşam konforunu artıracağız" dedi.

Çevre ve halk sağlığını ön planda tutarak çalışmalarına yıl boyunca devam eden Gölbaşı Belediyesi ekipleri, sivrisinekle mücadeleye bahar aylarının gelmesiyle hız verdi. Çalışmalar kapsamında Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde bulunan sivrisineklerin yumurtlama ve yaşam olan çeşmelerde kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik çalışması sırasında tamamen boşaltılan oluklar, hem insan sağlığına hem hayvan sağlığına zararı olmayan ekolojik dengeyi bozmayan ilaçlarla yıkandı.

Temizlik ve ilaçlama çalışmasıyla, sivrisinek larvalarının Gölbaşı'nın simgesi Mogan Gölü'ne ulaşmasının engellenmesi, diğer yandan da oluklardan su için hayvanların hastalanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Halk sağlığı ve ekosistemi korumaya yönelik çalışmaların önemine vurgu yapan Odabaşı, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Gölbaşı, doğasıyla, gölüyle ve yeşil alanlarıyla eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Biz de bu doğal güzellikleri korumak ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kırsal mahallelerimizde bulunan çeşmeler, hem hayvanlarımızın hem de doğanın sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmesi için büyük önem taşıyor. Bu çeşmelerin temiz ve sağlıklı olması, hem hayvanlarımızın su kaynaklarından güvenle faydalanmasını hem de sivrisinek gibi hastalık taşıyıcı canlıların üremesinin engellenmesini sağlıyor. Özellikle yaz aylarında artan sivrisinek popülasyonu, hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesini düşürüyor hem de Mogan Gölü gibi ilçemizin doğal güzelliklerini tehdit ediyor. Gölümüzü besleyen su kaynaklarının temiz tutulması, ekolojik dengenin korunması adına büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, kırsal mahallelerdeki çeşmelerde düzenli olarak temizlik ve ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Bu sayede hayvanlarımızın sağlıklı su tüketmesini sağlarken, sivrisinek larvalarının gölümüze ulaşmasının da önüne geçiyoruz. Belediye olarak, çevre sağlığını ve halkımızın yaşam konforunu artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sadece bugün değil, her zaman daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Gölbaşı için çalışacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı'nda Sivrisinek Mücadelesi: Temizlik ve İlaçlama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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