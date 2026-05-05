Gölcük Tabiat Parkı Karla Kaplandı

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı tabiat parkında oynayan sincaplar cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı, son yağışlarla birlikte tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarıyla çevrili göl çevresinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışının ardından ortaya çıkan sincaplar, karlar üzerinde oynadı. O anlar, bir ziyaretçi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.