Gölcük'te Anne ve Oğulun Cenazesi Defnedildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bayramlaşma ziyareti için ATV ile yola çıkan ve dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Mustafa Yeni (32) ile annesi Emine Yeni'nin (51) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından İrşadiye Mahallesi'ndeki İrşadiye Camisi'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlunun cenazesi toprağa verildi. Emine Yeni'nin, Mustafa Yeni'yle birlikte 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.
Haber: KOCAELİ
