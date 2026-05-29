Gölcük'te Anne ve Oğulun Cenazesi Defnedildi
Gölcük'te Anne ve Oğulun Cenazesi Defnedildi

29.05.2026 20:37
Bayram ziyareti için dereden geçerken akıntıya kapılan Mustafa ve annesi Emine Yeni hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bayramlaşma ziyareti için ATV ile yola çıkan ve dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Mustafa Yeni (32) ile annesi Emine Yeni'nin (51) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından İrşadiye Mahallesi'ndeki İrşadiye Camisi'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlunun cenazesi toprağa verildi. Emine Yeni'nin, Mustafa Yeni'yle birlikte 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Haber: KOCAELİ

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Güvenlik, Gölcük, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
