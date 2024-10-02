Gölcük'te Bıçaklama Davası: Müebbet Hapis İstemi

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri, oğlunu da yaraladıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanığın müebbet hapse çarptırılması istendi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Ö.K. ve kuzeni S.K. katıldı. Müştekiler maktul Süleyman Kabadayı'nın eşi Şerife ve olayda yaralanan oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Ö.K, olayın kazayla meydana geldiğini savunarak, iki taraf için de üzgün olduğunu dile getirdi, tahliye talebinde bulundu.

Sanık S.K. de herhangi birine zarar vermek için olay yerine gitmediğini öne sürerek, tahliyesini istedi.

Maktulün eşi Şerife Kabadayı ile oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklar Ö.K. ile S.K'nin "kasten öldürme" suçunu iştirak halinde işlediği kanaatiyle müebbet hapis, "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan ise 3 yıl 4 ay 15'er güne kadar hapsini istedi.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasına karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre verilmesini ve sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Gölcük ilçesinde 3 Ekim 2022'de Donanma Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Süleyman Kabadayı hayatını kaybetmiş, oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı yaralanmıştı.