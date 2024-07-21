Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.
Ulaşlı Mahallesi'ndeki sahilde Ali D'nin (77) suda çırpındığını gören vatandaşlar, yardım için denize girdi.
Sudan çıkarılan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ali D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Gölcük'te Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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