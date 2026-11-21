Gölcük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Değirmendere'de araçlar su altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Değirmendere Merkez Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Muammer Aksoy Caddesi'nde araçlar su içinde kalırken pazarda esnaf zor anlar yaşadı, belediye ekipleri çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İlçede sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak Değirmendere Merkez Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi.
Mahalledeki bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, sahil şeridindeki Muammer Aksoy Caddesi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle araçlar su içerisinde kaldı.
Cumartesi pazarında da sokağı su basması nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı.
Belediye ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?