Gölcük'te Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1 kilo 123 gram esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda 1 kilo 123 gram esrar ele geçirildi, şüpheli N.Ö. gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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