Göletteki Serinleme Felaketi

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde serinlemek amacıyla gölete giren Ahmet Uysal Sarıoğlu (19) hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Fevziye Mahallesi'nde Sakarya Nehri kenarında bulunan gölette meydana geldi. Ahmet Uysal Sarıoğlu ile arkadaşı E.T. serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra E.T. kıyıya çıkarken arkadaşı Sarıoğlu gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler Sarıoğlu'nu bulmak için gölette arama çalışması başlattı. Ekiplerin iki saat süren çalışmasının ardından Sarıoğlu'nun gölette cansız bedeni bulundu. Sarıoğlu'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.