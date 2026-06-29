Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyü sınırlarında bulunan Yanık Yaylası'nda M.E'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Gölyaka'da Yangın: Yayla Evi Küle Döndü - Son Dakika
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