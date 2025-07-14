Gölyanı Yaylası\'nda Turizm Çalışmaları

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, yeni turizm destinasyonlarına yönelik yaptıkları çalışmaları Gölyanı yaylasında da sürdürdüklerini belirtti.

Şahin, AA muhabirine, kentte yöre mimarisine özgü yapıları, doğal gölü, ormanlarıyla ilgi çeken ve "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen yaylanın huzur bulmak isteyenler için önemli bir yer olduğunu ifade etti.

Kentte yeni turizm destinasyonlarının oluşturulması çalışmalarından birisinin de yaylada uygulandığını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"İl Özel idaresi olarak yapmış olduğumuz programlı çalışmalarımız vardı. Bunlardan birisi de gölün yeniden canlandırılması. Gölün yeniden canlandırılmasına başladık. Bölgede Çat deremiz var. 4,2 kilometre uzaklıktaki dereyi göle bağladık. Yeniden gölümüz aynı kart postallardaki görünümüne kavuşturuyoruz."

Buradaki gölün temizleneceğini de dile getiren Şahin, "Yaylamızın yol ve ulaşımla ilgili eksikleri vardı. Biz projelerle öncelikle burada alt yapı çalışmaları gerçekleştirdik. DOKAP destekli yollarımız tamamlandı. Yine üst yapı sorunlarını da çözüyoruz. Ulaşım ve alt yapı çalışmaları tamamlanmasıyla gelecek yıl Gölyanı eski güzelliğine, görünümüne kavuşacak. " diye konuştu.