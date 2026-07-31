Gömeç\'te Yangınla Mücadele Detayları Açıklandı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman dışı alanda çıkıp, rüzgarın etkisiyle ağaçların olduğu bölgeye sıçrayan yangına ilişkin Balıkesir Valiliği, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yangınla mücadelede 5 uçak, 8 helikopter, 66 arazöz, 40 itfaiye aracı, 61 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 162 hizmet aracı, 13 dozer, 27 kepçe ve greyder, 10 otobüs,3 TOMA, 8 ambulans ve 944 personel ile 60 orman gönüllüsü görev yapmıştır. Gömeç ilçemizin 4, Ayvalık ilçemizin 4 ve Burhaniye ilçemizin 1 mahallesi olmak üzere toplam 9 mahallemiz yangından etkilenmiştir. Ayvalık ilçemiz Hacıveliler, Tıfillar ve Bağyüzü mahallelerimizden tedbir amaçlı tahliye edilen 63 vatandaşımıza Ayvalık KYK Yurdu'nda barınma imkanı sağlanmıştır. Ayrıca 944 büyükbaş ve küçükbaş tahliye edilmiştir. Yangına müdahale esnasında yaralanan 2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, 1 Bursa Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 1 sivil vatandaşımız olmak üzere toplam 5 kişi Ayvalık Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamakla birlikte tedavileri devam etmektedir. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

YANGIN, KAYNAK MAKİNESİ KAYNAKLI KIVILCIMDAN ÇIKMIŞ; 2 TUTUKLAMA

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yangının 0.G. ve M.Y. isimli şahısların evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Yangının ilk anından itibaren fedakarca görev yapan başta Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD olmak üzere söndürme çalışmalarına katılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kadir ÖZEN-Kadri KAYA/ BALIKESİR,