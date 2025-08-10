Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi, ilçedeki sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 kilo 565 gram esrar, 37 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1200 lira para ele geçirildi
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
