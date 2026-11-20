Manisa'nın Gördes ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 63 yaşındaki işitme engelli kişi, ormanlık alanda yaralı ve bitkin halde bulundu.

Hüseyinlibaba Mahallesi'nde evinden ayrılan Yücel Sevinç'in dün evine dönmemesi üzerine, eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AFAD ve jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle arama çalışması başlattı.

Sevinç, çalışmaların ikinci gününde evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alandaki bir dere yatağında yaralı ve bitkin halde bulundu.

AFAD ekiplerinin dere yatağında sedyeyle çıkardığı Sevinç, ambulansla Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sevinç, kontrollerinin ardından taburcu edildi.