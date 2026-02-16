Görele'de Aysel Uzun Başkan Vekili Seçildi - Son Dakika
Görele'de Aysel Uzun Başkan Vekili Seçildi

Görele\'de Aysel Uzun Başkan Vekili Seçildi
16.02.2026 16:59
Giresun'un Görele ilçesinde, CHP'li Aysel Uzun, başkan vekili olarak seçimi kazandı.

Giresun'da Görele Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li Aysel Uzun dördüncü turda seçildi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanması ve geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisi yeni başkan vekilini seçmek için belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP grubunca Meclis Üyesi Aysel Uzun, AK Parti grubunca Meclis Üyesi Nuray Çınar Kara aday gösterildi. Meclis Üyesi Fırat İmat ise bağımsız olarak seçime katıldı.

Gizli oylamada ilk üç turda Aysel Uzun 5, Nuray Çınar Kara 4 ve Fırat İmat 2 oy aldı. En fazla oyun arandığı oylamanın 4. turda ise Aysel Uzun 6, Nuray Çınar Kara 4 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkan vekili seçilen Uzun, yaptığı açıklamada, en kısa zamanda Hasbi Dede'nin belediye başkanlığına geri döneceğine inancının sonsuz olduğunu söyledi.

Makama belli bir müddet sadece başkan vekili olarak geldiğini belirten Uzun, "Hep beraber, arkadaşlarımla beraber, hiç bir sorun çıkarmadan bu görevi yürüteceğime namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise yapılan yerel seçimlerde Görele halkının Cumhuriyet Halk Partisinden birini başkan seçtiğini ve 7 belediye meclis üyesi ile bu kenti yönetmeye yetki verdiğini kaydetti.

CHP grubundan seçilmiş iki belediye meclis üyesinin bir iletişim hatası, bir iletişim kazası olduğu için CHP üyeliğinden ayrılma dilekçesi verdiğini aktaran Tüzün, "Ama sağ olsunlar bugün sandığa gittiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına sahip çıkmışlardır." ifadesini kullandı.

Tüzün, kazanan ve kaybedenin olmadığını vurgulayarak, "Burada Görele halkının kazanması gerekir ve inanıyorum ve gerçekten yürekten söylüyorum ki ilk fırsatta emanet ettiğimiz Aysel hanım, bu koltuğu, koltuğun gerçek sahibi belediye başkanımıza teslim edecektir. Başkanımızın ilk mahkeme ve öncesi bir tahliye, bir beraat kararının çıkacağına yürekten inanıyorum, zaman içerisinde de bunu hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Giresun, Görele, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görele'de Aysel Uzun Başkan Vekili Seçildi - Son Dakika

