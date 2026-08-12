Görele\'de Sel Felaketi: İki Kız Kardeşten Biri Bulundu

DİĞER KIZIN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Giresun'un Görele ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu annesi ile birlikte sel sularına kapılarak kaybolan kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın da deniz kıyısında cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp anne Zekiye Kırca için de AFAD koordinasyonunda dere güzergahı boyunca arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.