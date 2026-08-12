Görele'de Sel Felaketi: İki Kız Kardeşten Biri Bulundu
Giresun'da sel sularına kapılan Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı, annesi için arama sürüyor.
DİĞER KIZIN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Giresun'un Görele ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu annesi ile birlikte sel sularına kapılarak kaybolan kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın da deniz kıyısında cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp anne Zekiye Kırca için de AFAD koordinasyonunda dere güzergahı boyunca arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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