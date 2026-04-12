Görele\'de Taekwondo Müsabakaları Tamamlandı

Giresun'un Görele ilçesinde okul sporları taekwondo yıldızlar kız ve erkek grup müsabakaları tamamlandı.

Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 18 ilden 378 sporcu katıldı.

Müsabakaların kapanış töreninde konuşan Görele Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nihat Çınar, sporculara ve antrenörlere teşekkür etti.

Törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.