Görele Nihat Gürel Fen Lisesi Öğrencileri TÜBİTAK Projelerini Tanıttı - Son Dakika
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Görele Nihat Gürel Fen Lisesi Öğrencileri TÜBİTAK Projelerini Tanıttı

Görele Nihat Gürel Fen Lisesi Öğrencileri TÜBİTAK Projelerini Tanıttı

Görele Nihat Gürel Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK projeleri, Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım programında sergilendi. Programda 20 proje yer aldı ve bu projeler gençleri bilimsel çalışmalara teşvik etti. Proje Koordinatörü, öğrencilerin projelerinin geliştirilebileceğini belirtti. Tanıtım programına çeşitli yetkililer ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

23.05.2024 16:18
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Görele Nihat Gürel Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Görele Nihat Gürel Fen Lisesi Spor Salonu'nda organize edilen tanıtım programında, 3 ana dalda hazırlanan 9 araştırma, 6 inceleme ve 5 tasarım olmak üzere 20 proje yer alıyor.

Çalışmaları inceleyen Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, bu tür faaliyetlerin, gençleri bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik ettiğini belirterek, gençlere ilim, sosyal hayat, teknoloji, sanayi ve ekonomiye katkı sağlama şansı verdiğini aktardı.

Proje Koordinatörü Ali Terzi ise öğrencilerin kendi imkanlarıyla hazırladığı projelerin hepsinin birer fikir olduğunu vurgulayarak, bunların geliştirilebileceğini söyledi.

Programa Kaymakam Hamit Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Kaynak: AA

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