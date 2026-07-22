Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev

22.07.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bisiklet sürerken tayt giydiği görüntülerin gündem olmasının ardından tepkiler sebebiyle görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin yardımcısı olan eşi Esengül Korkmaz Çiçekli İstanbul vali yardımcısı olarak atandı.

Bisiklet sürerken bisiklet taytı giymesinin CHP'li İnan Akgün Alp tarafından Meclis gündemine taşınmasının ardından görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin eşi, İstanbul vali yardımcılığı görevine atandı.

KARİYERİNE İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin merkeze alınmasının ardından, kentte vali yardımcısı olarak görev yapan eşi Esengül Korkmaz Çiçekli’nin de yeni görev yeri belirlendi. Atama kararıyla birlikte bayan Çiçekli, kariyerine İstanbul vali yardımcısı olarak devam edecek.

Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev

SÜREÇ TAMAMLANDI 

Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli’nin İstanbul’a atanmasıyla Ardahan’daki idari değişim süreci tamamlanırken, merkeze çekilen eski Vali Mehmet Fatih Çiçekli’nin yeni görevine ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev

"HAFTA İÇİ BU KIYAFETLE DOLAŞMIYORUZ" DEMİŞTİ 

Görevden alınan Vali Çiçekli, yaptığı açıklamada ""Ben sporun değişik branşlarını profesyonele yakın yapan birisiyim. Hatta neredeyse profesyonelim. Yelken, kürek sporcusuyum. Bisiklet sporcusuyum. Profesyonel düzeyde yapmak için elimden geleni yapıyorum. Üzerimdeki kıyafet de sabahları spor yapmakta kullandığım, spor yaparken giydiğim bir spor kıyafetidir. Onun dışında normal mesaimizde, hafta içinde zaten bu kıyafetle dolaşmıyoruz. Dolaşmayız. Hafta sonu, çok erken saatlerde bu sporu yaparız. Bu açıkça görülecektir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz yani" ifadelerini kullanmıştı. 

Ardahan Valiliği, İstanbul, Esengül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    insanları kılık kıyafetiyle değerlendirmek en büyük cehalettir. asıl olan fikirler ve icraatlardır. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanın ağırlığının 3’te 1’i rahminden çıkarıldı Hastanın ağırlığının 3'te 1'i rahminden çıkarıldı
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey’in son hali gündem oldu 4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu
Galatasaray taraftarından transfer isyanı Resmen harekete geçtiler Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ünün son hali üzdü: Kimse beni ziyarete gelmiyor Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ünün son hali üzdü: Kimse beni ziyarete gelmiyor

10:24
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması Türk futbolunda deprem
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem
10:14
Dehşete düşüren kaza Hatasının bedelini çok ağır ödedi
Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi
09:59
6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı
6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı
08:35
Depozito sisteminde yeni dönem 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
08:25
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu Takımda kalacağı açıklandı
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu! Takımda kalacağı açıklandı
07:57
Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı
Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı
07:40
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD’den sert tepki gecikmedi
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi
07:29
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi 31 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı
07:21
Banka işlemlerinde yeni karar Ücreti müşteri ödeyecek
Banka işlemlerinde yeni karar! Ücreti müşteri ödeyecek
07:13
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı Bakın kim çıktı
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı! Bakın kim çıktı
06:58
Özel’in yeni parti açıklaması CHP’yi sarstı 1 saatte 387 bin üye istifa etti
Özel'in yeni parti açıklaması CHP'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 10:32:50. #7.13#
SON DAKİKA: Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.