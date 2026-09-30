Görevi sona eren Gürsel Tekin, siyasiler için 'Nereden Buldun?' yasasını istedi - Son Dakika
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Görevi sona eren Gürsel Tekin, siyasiler için 'Nereden Buldun?' yasasını istedi

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Görevi sona eren Gürsel Tekin, siyasiler için \'Nereden Buldun?\' yasasını istedi
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CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi mahkeme kararıyla sona eren Gürsel Tekin, siyasiler için geçerli 'Nereden Buldun?' yasasının derhal hayata geçirilmesini istedi. Tekin, kamu görevlilerinin mal varlığı ve gelirlerinin şeffaf ve denetlenebilir olması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, şeffaf ve temiz siyaset çağrısı yaparak, "Siyaset şeffaflaşmadan, hesap verebilirlik sağlanmadan yoksulluktan kalıcı olarak kurtulmak mümkün değildir. Şimdi sıra, siyasiler için de geçerli olacak güçlü bir 'Nereden Buldun?' yasasını derhal hayata geçirmekte" dedi.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona eren Gürsel Tekin, siyasetçilerin hesap verebilir olması gerektiğini belirterek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yıllardır söylüyoruz: Yolsuzluk varsa yoksulluk da vardır. Siyaset şeffaflaşmadan, hesap verebilirlik sağlanmadan yoksulluktan kalıcı olarak kurtulmak mümkün değildir. Şimdi sıra, siyasiler için de geçerli olacak güçlü bir 'Nereden Buldun?' yasasını derhal hayata geçirmekte.

Kamu görevinde bulunan herkesin mal varlığı, gelirleri ve bunlardaki değişimler şeffaf ve denetlenebilir olmalı. Halkın parasını yönetenler, halka karşı hesap verebilmelidir. Temiz siyaset, şeffaf yönetim ve güçlü denetim; adil ve müreffeh bir toplumun temelidir."

Kaynak: ANKA
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