Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin sadece gelişmiş ve güçlü ordusuyla değil, aynı zamanda gelişmiş savunma sanayisiyle de NATO'nun güçlü bir müttefiki olduğunu her vesileyle gösterdiğini söyledi.

Görgün, İzmir'de düzenlenen NATO EDGE 2026 etkinliğinin açılış programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Etkinliğin Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirten Görgün, NATO'nun teknoloji firmaları arasında etkileşimi artırmak adına bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğe NATO üyesi ülkelerden yaklaşık 3 bin kişinin katıldığını, organizasyonda 300 firmanın fuar alanında yer aldığını anlattı.

Görgün, organizasyonun özellikle savunma sanayisinde faaliyet gösteren, farklı teknolojileri üreten firmaların birlikte çalışmayı koordine etmesine vesile olabilecek platformlar oluşturmak adına düzenlendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye gelişmiş savunma sanayisi ekosistemiyle bu gibi etkinliklerde her zaman göz dolduruyor. Fikir üreten, etkileşimi artıran, daha fazla koordine bir şekilde çalışabilecek tedarik zincirinin güçlendirilmesine yönelik geçmişten beri yaptığı politikaları anlatarak bir şekilde ana oyunculardan biri olduğunu tüm müttefik ülkelere burada göstermiş oluyor. Geçtiğimiz yıl NATO'nun birçok etkinliğine Türkiye'de ev sahipliği yapmıştık. Özellikle Innovation Continuum programının, 4 ayaklı olan programın 2 ayağını Türkiye'de düzenlemiştik. Ondan sonra Multi Domain Operations etkinliği yine Türkiye'de düzenlenmişti. Bu sene de malum NATO liderler zirvesi Türkiye'de gerçekleşti. NATO liderler zirvesinin önemli bir parçası da savunma sanayisi etkileşimiydi. Türkiye sadece gelişmiş, güçlü ordusuyla değil, aynı zamanda gelişmiş savunma sanayisiyle birlikte de NATO'nun güçlü bir müttefiki olduğunu her vesileyle göstermiş oluyor."

Görgün, etkinliğin 3 gün süreceğini ve katılımın yüksek olduğunu, kendisinin de firmalarla görüşmeler yapacağını söyledi.

Fuardan beklentilerinin etkileşimin artması olduğunu ifade eden Görgün, "Türkiye'deki özellikle 4 binin üzerindeki farklı yeteneklerdeki firmalarımızın, müttefiklerin ihtiyaçlarını, müttefikler içinde yer alan ana yüklenicilerin alt yüklenicileri olabilme ve onların çözüm ortağı olabilmelerini herkesin biraz daha net görebilmesini sağlamak istiyoruz." dedi.

"Burada herkesin işine gelebilecek birliktelikler ortaya çıkabilir"

Haluk Görgün, geçen sene 10,1 milyar dolar savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirildiğini kaydederek, "Bunun önemli bir kısmının da NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştiğini ifade etmiştik. Bunlar bu farkındalıklarla daha da artıyor. Ben etkileşimin artmasını, Türkiye'deki bu gelişmiş ve çevik üretim altyapısının, birikiminin daha da fazla kullanılacağını, değerlendirileceğini, bunun da müttefikler için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Burada herkesin işine gelebilecek birliktelikler ortaya çıkabilir. Biz de bunlara bir altlık oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Yardımcısı Jaakkola ile görüştü

Görgün, daha sonra NATO Savunma Sanayi, İnovasyon ve Silahlanmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tarja Jaakkola ile ikili görüşme gerçekleştirdi.