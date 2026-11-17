Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisinde oluşturduğu geniş sanayi ekosistemi ve üretim kapasitesini NATO müttefikleriyle paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, ittifak bünyesinde ortak geliştirme, üretim ve tedarik faaliyetlerinin artırılmasının önemini vurguladı.

NATO tarafından 17-19 Kasım tarihlerinde İzmir'de düzenlenen "NATO Edge 26" etkinliğinde konuşan Görgün, Türkiye'nin bu yıl NATO'nun birçok etkinliğine ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Görgün, NATO-Sanayi İşbirliği Stratejisinin ortaya koyduğu üç önceliği aktararak, "Sanayiyle daha yakın çalışmalıyız. Yeniliği desteklemeli ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeliyiz. Savunma üretim kapasitesini de artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Mevcut güvenlik zorluklarının, daha hızlı kararlar ve gerçek sonuçlar gerektirdiğinin altını çizen Görgün, daha hızlı hareket edilmesi, endüstriyel ekosistemin genişletilmesi ve daha fazla üretilmesinin önemine dikkati çekti.

Görgün, yalnızca yeni sistem geliştirmenin yeterli olmadığını, bunların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türk savunma sanayisindeki teknoloji şirketlerinin yeni fikirleri operasyonel yeteneklere dönüştürdüğünü aktardı.

NATO müttefiki ülkelerin Türkiye'nin insansız hava sistemleri ve elektronik harp alanındaki küresel trendlerin şekillenmesinde rol aldığının farkında olduğunu ifade eden Görgün, "Orta ve alçak irtifa hava savunma sistemlerimiz, uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. Bu sistemlerin kabiliyetleri, operasyonel kullanımda kanıtlanmıştır. Söz konusu başarılar, mühendislik becerilerimizi sahada etkin bir şekilde çalışan sistemlere nasıl dönüştürdüğümüzü göstermektedir." diye konuştu.

Görgün, Türk savunma sanayisinin yalnızca geleneksel tedarikçilere bağlı kalamayacağını, yeni ve ilgili teknolojiler üzerinde çalışan firmaları da sürece dahil etmenin şart olduğunu söyleyerek, "Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, oldukça geniş bir ekosistemin koordinasyonunu yürütüyoruz ve söz konusu ekosistem 4 binden fazla savunma sanayii firmasını, 110 teknoparkı ve 204 üniversiteyi bir araya getiriyor." dedi.

Türk savunma sanayisinin NATO için önemi

Savunma projelerinde KOBİ'lere aktif rol verdiklerini aktaran Görgün, sözleşmelerinin ana yüklenicilerin işin bir kısmını KOBİ'lere devretmesi şartını taşıdığını ifade etti.

Görgün, bu yaklaşımın daha geniş ve daha güçlü bir sanayi tabanı oluşturulmasına katkı sağladığını belirterek, tüm ekosistemi koordine ettiklerinin altını çizdi.

NATO Ankara Zirvesi'nde Genel Sekreter Mark Rutte'nin Türkiye'nin savunma sanayii modelini bazı müttefik ülkelerin incelediğini söylediğini aktaran Görgün, yaklaşımlarını ittifak düzeyine taşımaya ve müttefiklerle birlikte hayata geçirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Görgün, "Bu işbirliği ruhu, uluslararası ortaklıklarımıza da yön veriyor. Birçok müttefik ülke, kendi bünyelerinde benzer kurumlar oluşturmak için çalışmalar yürütüyor. Giderek artan bu ilgi, güçlü bir savunma sanayii inşa etmede koordinasyonun neden kritik bir öneme sahip olduğunu gözler önüne seriyor." şeklinde konuştu.

Üretimi artırmak için müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını bir araya getirmenin ve bu gereksinimleri sanayiye net bir şekilde aktarmanın öneminden bahseden Görgün, müttefik ülkeler arasında ortak geliştirme, üretim ve tedarik faaliyetlerinin artırılmasını desteklediklerini belirtti.

Görgün, KOBİ'lerin ve girişimlerin (start-up) daha fazla üretim yapmalarına ve işlerini büyütmelerine yardımcı olduğunu söylediği "NATO Engine" girişimini desteklediklerinin altını çizerek, bu programın ilk çağrısında 35 Türk şirketinin katılım gösterdiğini vurguladı.

Konuşmasını sanayi temsilcilerine çağrıda bulunarak tamamlayan Başkan Görgün, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dinamik savunma sanayii, İttifak için önemli fırsatlar sunuyor. Bugün burada bulunan sanayi temsilcilerine mesajım açık: Firmalarımızla tanışın. Birlikte geliştirmenin ve üretmenin yollarını arayın. Bu etkinliğin çok ötesine uzanacak ortaklıklar kurun. Gelin, daha hızlı hareket edelim, ekosistemimizi genişletelim ve birlikte daha fazla üretelim."